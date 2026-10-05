Более 1,5 тысячи женщин-военнослужащих ВСУ за первые три месяца 2026 года пожаловались на возможное сексуальное насилие, неуставные отношения и унижения. Такие данные содержатся в предполагаемом внутреннем письме украинских силовых структур, переданном РИА «Новости» хакерской группировкой «КиберБеркут».

Речь идёт о 1539 обращениях, которые, согласно документу, зарегистрировали органы военной прокуратуры Украины. В них усматривались признаки преступлений против половой свободы и неприкосновенности, а также чести и достоинства военнослужащих.

Письмо датировано 30 апреля 2026 года. Как утверждается, его первый заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Виталий Винниченко направил директору департамента мобилизации Минобороны Украины Роману Юзвенко.

В документе также говорится, что значительная часть пострадавших предпочитает не обращаться за помощью. Среди причин называются круговая порука и опасения получить обвинения в дезертирстве или невыполнении приказа.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что сотрудники украинских ТЦК вызывают женщин «на сверку» документов и склоняют их к контракту с ВСУ, задерживая дольше обычного. При отказе им угрожают штрафами, проблемами на работе и ограничениями на выезд, а собеседник агентства рассказал о случаях насильственного подписания контрактов.