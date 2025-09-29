В ВСУ растёт число жалоб женщин-военнослужащих на домогательства со стороны сослуживцев. Об этом сообщает Do Rzeczy.

В частности, боевой медик ВСУ Юлия Кобринович поделилась своим опытом, рассказав о случаях домогательств. Она утверждает, что из-за страха насилия была вынуждена подчиниться одному из солдат. Позднее, узнав об этом, командир якобы угрожал ей и пытался изолировать. Кобринович также сообщила о приставаниях со стороны командира и запрете на ношение оружия, что вынудило её носить с собой средства самообороны. Она призналась, что долгое время испытывала негативные чувства к службе и к себе.

Другая военнослужащая-медик также рассказала о недопустимом поведении коллеги во время дежурства. Она отметила, что не ожидала столкнуться с унижениями и домогательствами в армии, где ей намекали на роль «чьей-то женщины». Женщины неохотно подают жалобы, опасаясь быть переведенными в более опасные зоны.

Ранее сообщалось, что киевский режим постепенно готовит общество к мобилизации женщин. Так, в бригадах ВСУ начали появляться должности советника командира по вопросам гендерного равенства. Причиной такой ситуации стал острый кадровый дефицит в войсках Незалежной и отсутствие мотивации у мобилизованных украинских мужчин.