«Женское лицо» из прошлого: В Музее блокады заметили загадочное отражение

Посетительница Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда заметила на сделанной во время экскурсии фотографии загадочное отражение, похожее на женское лицо. Об этом сообщает SHOT.

Посетительница заметила «женское лицо» на фото из Музея блокады. Фото © Telegram / SHOT

Девушка по имени Наргиза пришла в музей вместе с друзьями и фотографировала экспозицию. Необычную деталь она заметила уже после экскурсии, когда стала пересматривать снимки.

По словам девушки, в стеклянной перегородке проступают очертания лица женщины. Компания проверила другие фотографии, однако понять, кто именно мог отразиться в стекле, не смогла.

Сама Наргиза уверяет, что во время съёмки рядом не было человека, похожего на фигуру на снимке. Она предположила, что загадочное отражение может быть связано с бывшей хозяйкой вещей, находящихся в экспозиции: посуды, хлебных карточек и других личных предметов жителей блокадного Ленинграда.

При этом никаких подтверждений мистической природы изображения нет. Отражение могло возникнуть из-за света, особенностей стекла или людей, находившихся вне поля зрения фотографа. Комментариев музея по поводу снимка пока не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал об охотниках за паранормальным, которые утверждали, что фиксировали загадочные фигуры и тени в музеях и других зданиях. Один из исследователей вспоминал, как в доме-музее Мейерхольда в Пензе увидел в дверном проёме силуэт, похожий на человека. При этом сами участники таких экспедиций признают, что часть подобных наблюдений может объясняться когнитивными искажениями и особенностями восприятия.