Жену Лёвы* из «Би-2» объявили в розыск российские приставы из-за долга

Судебные приставы объявили в розыск Асю Бортник — супругу солиста «Би-2» Лёвы* (настоящее имя — Егор Бортник*). По данным SHOT, речь идёт о взыскании задолженности по налогу на московскую недвижимость в размере 89,3 тысячи рублей.

Женщина не оплачивала имущественный налог с 2022 года. ФНС обратилась в суд, после чего документы о взыскании передали приставам. Официальное подтверждение розыска со стороны ФССП пока не приводится.

Налоговые начисления, по информации SHOT, связаны с жильём на улице 1905 года. Объект объединили из двух квартир общей площадью 121 квадратный метр, а затем переоформили на знакомого семьи — риелтора.

SHOT допускает оспаривание сделки. Однако для признания её мнимой необходимо установить, что стороны оформили передачу имущества лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия. Сведений о таком судебном решении нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что музыкант Лёва* из «Би-2» избавился от своей последней квартиры в Москве. Артист оформил дарственную на недвижимость, чтобы вывести деньги из РФ по серой схеме.