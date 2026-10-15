«Сделали свой выбор и пошли вон»: Политолог высмеял восторг Лёвы* из «Би-2» от молдавского паспорта

Радость лидера группы «Би-2» Егора Бортника* от получения молдавского паспорта вызвала недоумение у политолога и члена Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна. В комментарии Life.ru он заявил, что музыкантам можно только посочувствовать, если иностранное гражданство стало для них одним из главных достижений в жизни.

По мнению Гаспаряна, получение паспортов Молдавии и Израиля не делает «Би-2» частью музыкальной культуры этих стран. Он напомнил, что известность коллектив приобрёл именно в России, где сформировалась его основная аудитория.

Всё равно никто не будет воспринимать их как молдавскую или израильскую группу. Потому что надо понимать: основная фан-база этого коллектива была в России, где они, собственно, и стали значимым музыкальным актом. Армен Гаспарян Политолог и член Общественной палаты РФ

Гаспарян также обратил внимание на отсутствие в репертуаре группы композиций на молдавском языке или иврите. Для сравнения он привёл американский коллектив System of a Down, участники которого имеют армянские корни и, по его воспоминаниям, исполняли песни на армянском языке.

«Здесь есть просто паспорт, который они показывают как лучшее событие своей жизни, как руку небес. Про руку небес я ничего сказать не могу. А вот если получение молдавского паспорта — это лучшее событие в жизни, тогда стоит задаться вопросом: а что за жизнь у тебя была?» — высказался Гаспарян.

Политолог также критически оценил перспективы музыкантов за пределами России. Он выразил сомнение в том, что коллектив сможет сохранить прежнюю популярность среди зарубежной публики, и подчеркнул, что артисты сами определили своё дальнейшее будущее.

«Поэтому можно только посочувствовать этим людям. Хотя, мне кажется, они не нуждаются с нашей стороны ни в каком сочувствии. Они сделали свой выбор и пошли вон», — заключил член ОП РФ.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство нескольким участникам группы «Би-2» и членам их семей. Соответствующее решение было принято в мае 2024 года после обращения музыкантов к властям республики.

Ранее Life.ru сообщал, что Лёва* из «Би-2» отказался считать свой коллектив российским и предложил называть его израильско-молдавской группой. Музыкант объяснил это тем, что половина участников имеет гражданство Израиля, а другая — Молдавии. Он также поблагодарил президента Майю Санду за помощь в получении паспортов, сравнив её с рукой, протянутой с небес. Однако пользователи соцсетей высмеяли заявление артиста и предложили группе отказаться от песен на русском языке.

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