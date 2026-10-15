Лёва* заявил, что «Би-2» теперь не российская, а израильско-молдавская группа

Лёва Би-2* (Егор Бортник) заявил, что его коллектив больше не следует считать российским, а правильнее называть израильско-молдавским. Однако пользователи соцсетей встретили слова музыканта насмешками и предложили группе в таком случае отказаться от песен на русском языке.

«Почему продолжают писать, что мы российская группа? Пора подкорректировать терминологию. Скорее всего, мы израильско-молдавская группа, потому что половина коллектива у нас имеет израильское гражданство и половина молдавское», — заявил исполнитель в программе «Знак вопроса».

Музыкант также поблагодарил президента Молдавии Майю Санду за помощь коллективу в трудный период. Получение молдавских паспортов он сравнил с рукой помощи, протянутой с небес. По словам Бортника, благодаря поддержке удалось вывезти из России всех участников группы.

Однако в комментариях пользователи не оценили новую национальную принадлежность «Би-2». Некоторые предложили музыкантам теперь исполнять песни на иврите или молдавском языке. Другие поинтересовались, почему коллектив продолжает выступать на русском и пользоваться популярностью, заработанной именно в России.

«Можно называться как угодно, но популярной группой они стали именно в России», — написал один из комментаторов. Другой иронично заметил, что теперь артистам следует разговаривать на израильско-молдавском языке, а не на русском.

Нашлись и те, кто вспомнил о получении участниками группы молдавского гражданства. Пользователи поинтересовались, сдавали ли музыканты экзамен на знание государственного языка и почему продолжают выступать на русскоязычную аудиторию. А некоторые ответили на благодарности Санду едкими прогнозами: «Плохие времена у вас только начинаются».

Напомним, в мае 2024 года Майя Санду предоставила гражданство Молдавии нескольким участникам «Би-2» и членам их семей. Решение последовало после задержания музыкантов в Таиланде, где у них возникли проблемы с миграционным законодательством. После освобождения коллектив продолжил выступления за пределами России.

Ранее Life.ru рассказывал, как покинувшие Россию знаменитости продолжают получать доходы от бизнеса на родине. Среди упомянутых артистов оказался и Лёва Би-2*, который, несмотря на отъезд и антироссийские высказывания, сохранил финансовые связи с российским рынком.

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