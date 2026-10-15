Хлопнули дверью, а грести продолжают: как Лагутенко, Бурковский и Смоляков доят бывшую родину Оглавление Илья Лагутенко: США для души, Россия для кошелька Андрей Смоляков: не нарадуется Израилю, но за ролями и гонорарами бегает в Россию Андрей Бурковский: гастролирует в США, а зарабатывает на семейном бизнесе в России Земфира***: иноагент с российскими вкладами Artik: живёт в Дубае, а лейбл в Москве бьёт рекорды Они пели о любви, играли героев, собирали стадионы и получали звания. А когда стране стало тяжело — уехали. Кто-то тихо, кто-то со скандалом, кто-то с оговорками про «поиск себя». Но вот парадокс: жить они предпочли вдали от России, а зарабатывать — по-прежнему здесь. Бурковский, Смоляков, Лагутенко: как они громко хлопнули дверью, но сохранили бизнес в России. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Виталий Невар, Александр Рюмин, © Youtube / вДудь

Илья Лагутенко: США для души, Россия для кошелька

Лидер «Мумий Тролля» в своё время был одной из главных фигур российской рок-сцены. Его песни «Владивосток 2000», «Девочка» и «Утекай» знали все, а концерты собирали полные залы. После начала СВО музыкант уехал в США, а сама группа опубликовала такое вот обращение.

— Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Музыка сорвалась. Мир нужен немедленно.

Илья Лагутенко празднует день рождения, сохраняя бизнес в России. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Однако бизнес Лагутенко из России никуда не делся. По итогам 2025 года его компания «Лагуна» заработала в нашей стране 44,7 млн рублей выручки, а чистая прибыль составила 39 млн рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее (в 2024-м — около 15,4 млн). Официально артисту принадлежит лишь 9% фирмы, остальное записано на мать и отчима. Схема простая: музыкальная компания продолжает получать отчисления за использование песен, а сам автор предпочитает оставаться подальше — в США. К слову, 16 октября ему исполняется 57 лет — и, судя по цифрам, российский бизнес преподнёс Илье неплохой подарок.

Андрей Смоляков: не нарадуется Израилю, но за ролями и гонорарами бегает в Россию

Андрей Смоляков играет патриотов, но позволяет себе скандальные высказывания про Россию. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Один из самых узнаваемых актёров российского телевидения последние годы живёт на три страны. И если еврейское государство теперь его нынешний дом, а Англия — родина супруги Дарьи Разумихиной, то вот РФ — кошелёк. Согласны: этот образ не очень-то вяжется с десятками ролей Смолякова в военно-патриотических картинах о героях, подвигах или спортивных достижениях нашей Родины. Но Андрей сам признается — легко дышится ему именно в Израиле.

— Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю. Идёшь по набережной и понимаешь, что я всё-таки не зря работал, — сказал он в интервью в мае 2026 года.

А вот такое Смоляков когда-то давно говорил о россиянах. Видео © YouTube / «В гостях у Дмитрия Гордона*»

При этом работать он продолжает исключительно в РФ. В 2026 году Смоляков снимается сразу в нескольких российских проектах. В марте стартовали съёмки нового, уже 12-го сезона «Мосгаза», где майор Черкасов в его исполнении расследует убийства, связанные с автомобильной мафией. Параллельно в Пермском крае идут съёмки 12-серийного детективного триллера «Наследник», где Смоляков играет Виктора Самойлова — теневого хозяина города Колчедар.

Съёмочный день актёра, как утверждают СМИ, стартует от 300 тысяч рублей. Такие гонорары позволяют ему ни в чём себе не отказывать на любимых берегах Средиземного моря. И пока Смоляков наслаждается израильским климатом, российский зритель продолжает обеспечивать ему комфортную жизнь.

Андрей Бурковский: гастролирует в США, а зарабатывает на семейном бизнесе в России

Андрей Бурковский получил бешеную популярность благодаря шоу «Даёшь молодежь!» и сериалу «Кухня». Его лицо знали, его фразочки цитировали, его любили. Но после 2022 года актёр собрал вещи и уехал в США, решив, что за океаном его ждёт большое будущее. Пока, впрочем, безуспешно: громких ролей там так и не нашлось. Но домой «омайгадбл Данила» не торопится.

— Это (жизнь в России. — Прим. Life.ru) — сделка с совестью. Ты почему-то исчезаешь как актёр в этот момент. Ты всё, ты кончился. Всё, просто что-то ломается. Это важное такое, как бы ты вдруг нечестен, — сказал он в интервью Юрию Дудю** в сентябре 2026 года.

Некогда популярный Бурковский — об отъезде из России. Видео © YouTube / вДудь

Но совесть у Андрея, похоже, дело растяжимое, поскольку семейный бизнес актера в России продолжает исправно работать. Его отец Владимир Бурковский владеет несколькими ресторанными проектами в Новосибирске и Томске. Их суммарная выручка за 2025 год составила около 207 млн рублей. Ещё один актив — томская сеть «Сибирские блины», объединяющая около 20 точек. Выручка компании по итогам 2025-го достигла 351 млн рублей (правда, Владимиру Бурковскому принадлежит четверть бизнеса).

Андрей Бурковский и его отец Владимир Бурковский с партнёршей Анжеликой Мироновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aburkovskiy / Telegram / Рестораны Бурковских

Сам Андрей после переезда в США продолжает числиться индивидуальным предпринимателем в России — ИП зарегистрировано в Москве ещё в 2009 году. Правда, никакой прибыли тут не видно, но закрывать его актёр его не спешит. Видимо, на всякий случай.

Земфира***: иноагент с российскими вкладами

Её голос звучал из каждой форточки, билеты на концерты исчезали за считаные часы, а песни стали саундтреком целой эпохи. Земфира*** была у нас не просто звездой — она была символом. Но в 2022 году певица «отблагодарила» преданную публику грязным жестом: уехала во Францию и примкнула к стану русофобов. Например, в одном из новых треков она называет Россию «заболевшей», «поседевшей» и «онемевшей».

Земфире*** приходится только вспоминать о былой славе. Фото © ТАСС / Сергей Шахиджанян

— Я поменяла рубли на билет и не собираюсь возвращаться, — хвасталась Рамазанова*** после отъезда.

Однако, судя по всему, рубли она поменяла не все. По данным SHOT, с начала СВО певица разместила на накопительных счетах в российских банках около 30 млн рублей, а процентный доход от вкладов составил уже примерно 3,5 млн рублей. Более того, она не закрывала своё ИП в России — оно действовало с 2003 года. Лишь в августе 2026 года налоговая служба ликвидировала ИП Земфиры*** после 23 лет деятельности.

Artik: живёт в Дубае, а лейбл в Москве бьёт рекорды

Право замкнуть подборку достаётся Артёму Умрихину. Вместе с Анной Asti он собрал дуэт Artik & Asti, чьи «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и «Неделимы» гремели по клубам и стадионам. Всё это ему дала Россия. А в 2024 году он сбежал — собрал семью и улетел в Дубай.

Artik & Asti на вручении премии «Новое Радио Awards». Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Там певца встретили небоскрёбы из стекла и хрома, яхты у причалов, вечное лето и море, которое не замерзает даже в январе. Всё было — кроме одного: прежнего дохода. Дубай дал Artik комфорт, но не дал гонораров. Предвидя такое положение дел, Умрихин сохранил весь бизнес в России — уж слишком хорошо в этой стране платят.

Зарегистрированный в Москве музыкальный лейбл Артёма Self Made Music в 2025 году показал рекордную прибыль в 10,9 млн рублей — лучший результат за последние пять лет. Общая выручка выросла до 40 млн рублей против 23,9 млн годом ранее, хотя в 2024-м у фирмы был убыток 3 млн.

И это лишь часть списка. Нагиев, Ургант, Лёва*** Би-2, Цекало, Гудков — все они предпочли отсидеться вдали, но денежный кран из России не перекрыли. Одни годами хранят молчание и делают вид, что они «вне политики». Другие открыто поливают страну грязью из своих парижских и дубайских квартир. Третьи мимикрируют под патриотов, получая звания и роли, а живут при этом там, где тепло и спокойно. Вопрос лишь в том, сколько ещё этому крану осталось течь.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов. ** Признан иноагентом, внесён в реестр террористов и экстремистов. *** Признаны иноагентами.

Авторы Илья Пушкарев