10,9 млн на тяжёлый люкс: Artik наладил поток денег из России в Дубай

Сбежавший в Дубай музыкант Artik (настоящее имя — Артём Умрихин) наладил свой российский бизнес и снова зарабатывает миллионы в нашей стране. Если одна компания уходит в минус, вторая перекрывает все убытки, сообщает SHOT.

Музыкальный лейбл Self Made Music исполнитель закрыл в 2025 году с чистой прибылью 10,9 млн рублей — это лучший показатель за последние пять лет. Для сравнения: в 2024 году у фирмы был убыток 3 млн рублей. Общая выручка тоже выросла — до 40 млн рублей против 23,9 млн годом ранее.

Возможно, именно поэтому Artik не слишком волнует возможное закрытие его второго российского бизнеса — компании Self Made Publishing в сфере права, которая закончила прошлый год с убытком в 1 млн рублей. Отчёты в налоговую она не сдаёт уже давно.

Ранее сообщалось, что уроженец Запорожья «заморозил» в России недвижимость почти на 150 млн рублей: трёхэтажный дом в Подмосковье за 124 млн, квартиру в Печатниках за 9 млн и нежилое помещение в Царицыно за 4 млн. Позже появилась информация, что подмосковная резиденция украинского музыканта Artik заметно запустела после его отъезда из России. Снаружи дом выглядит плохо: на крыше облезла краска, а черепица покрылась мхом.

Создатель дуэта Artik & Asti после начала СВО вместе с семьёй уехал в Дубай. До конца 2023 года он часто прилетал в Москву, а потом перестал. В 2025-м он единственный раз появился в России — на свадьбе дочери главного раввина.