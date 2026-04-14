14 апреля, 05:44

Как стая ромашек: На счета Земфиры* летят миллионы рублей со вкладов в банках России

Земфира* хранит ₽30 млн в российских банках и уже получила с вкладов ₽3,5 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Bykova

Уехавшая из России певица Земфира* продолжает хранить часть средств в российских банках и получать с них доход. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, после начала СВО на накопительные счета Земфира* загрузила около 30 млн рублей. Артистка сейчас живёт в Париже, и в процентах ей накапало уже примерно 3,5 миллиона рублей. При этом средства продолжают поступать на счета в разных кредитных организациях.

Стоит отметить, что Земфира* соблюдает требования российского законодательства и маркирует свои публикации как иноагент, чтобы избежать возможных юридических последствий.

Певица Земфира* продолжает избавляться от многомиллионного имущества в России
Певица Земфира* продолжает избавляться от многомиллионного имущества в России

Однако некоторые СМИ считают, что сейчас Земфира* живёт в Великобритании. Дело в том, что она уехала из Парижа, когда её любимый район Сен-Дени превратился в рассадник для проституток, а из-за разгула преступности жить там стало попросту небезопасно.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Владимир Озеров
