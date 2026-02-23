Аривидерчи! Земфира* покинула богемный район в Париже, ставший рассадником проституток

Рок-исполнительница Земфира* (статус иноагента сохранён) решила сменить прописку. Её квартира в историческом центре Парижа перестала быть уютным гнездышком из-за деградации района Сен-Дени. Если раньше это место привлекало туристов и бомонд, то теперь оно ассоциируется с уличными бандами и строгим комендантским часом.

Ограничения на передвижение после восьми вечера поставили крест на светской жизни артистки. По информации источников Mash, певица, владеющая французским гражданством, предпочла перебраться в Великобританию. Переезд планируется осуществить совместно с давней соратницей Ренатой Литвиновой.

В окружении звезды отмечают, что основной причиной «передислокации» в Лондон стало эмоциональное выгорание. Земфира* подчеркнула, что устала от жёстких нагрузок и мечтает о приватности, которую в нынешнем Париже обеспечить невозможно.

Ранее певица Земфира* отказалась приезжать с концертами в Армению, испугавшись ареста. Организовать выступление артистки хотела местная компания после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян «погрустил» в своём кабинете под песню Земфиры*. Видимо, кто-то предприимчивый решил заработать на этой волне, но просчитался.

