Живёт в США, но богатеет в России: Бизнес эмигрировавшего Лагутенко принёс ему 39 млн рублей

Фирма фронтмена «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко, давно перебравшегося в США, за прошлый год получила в России почти 39 миллионов рублей прибыли. Такие цифры приводит РИА «Новости», изучив данные сервиса проверки компаний.

Речь идёт об ООО «Лагуна». Компания устраивает творческие события, продвигает музыкальные проекты, работает как продюсерский центр и торгует записями. Самому Лагутенко принадлежит лишь 9% фирмы, остальная доля записана на его мать Елену и отчима Фёдора Кибиткиных.

По итогам 2025 года выручка «Лагуны» составила 44,7 миллиона рублей. Чистая прибыль вплотную подошла к 39 миллионам и прибавила 23,6 миллиона относительно предыдущего года. Годом ранее компания заработала заметно меньше — 19,7 миллиона рублей.

«Мумий Тролль» появился в 1983 году во Владивостоке, и всё это время бессменным лидером коллектива остаётся Лагутенко. Сейчас в состав также входят Олег Пунгин, Александр Холенко, Артём Крицин и Павел Вовк. Группа прославилась песнями «Владивосток 2000», «Девочка», «Утекай», «Морская» и «С Новым Годом, крошка!».

Незадолго до этого сообщалось, что Лагутенко отправился в большой тур по Европе и Северной Америке, чтобы собрать деньги на ремонт дома в Малибу, пострадавшего от огня. Страховка покрыла лишь около 10% работ, а недостающие примерно 2,5 миллиона долларов музыкант рассчитывает заработать концертами. Гастроли стартовали в марте и продлятся до октября, среди городов — Лондон, Торонто, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами.