Доходы фронтмена «Мумий Тролля» в России выросли до почти 40 млн рублей после отъезда
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina
Доходы лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко от бизнеса в России заметно выросли. По данным SHOT, за прошлый год он заработал в стране почти 40 миллионов рублей, что вдвое больше 2024 года.
После отъезда из России в 2022 году музыкант сохранил здесь компанию «Лагуна». Фирма занимается продажей музыкальных записей. По данным журналистов, прибыль компании последние три года стабильно увеличивается. В 2023 году она составила 7,7 млн рублей, в 2024 году выросла до 15,3 млн рублей, а по итогам 2025 года достигла 38,9 млн рублей.
Сам Лагутенко не выступает в России и проводит концерты и корпоративные мероприятия за рубежом. Но его музыканты продолжают выступать в стране с песнями группы «Мумий Тролль». Иногда они выезжают на выступления за границу по приглашению лидера коллектива. При этом Илья Лагутенко закрепил за собой бренд «Мумий Тролль» на 10 лет вперёд.
