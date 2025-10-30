Фронтмен «Мумий Тролля» Лагутенко пытается заработать на продаже носков и ёлочных игрушек в РФ

Илья Лагутенко, фронтмен «Мумий Тролля», по-прежнему не планирует давать концерты в России, но недавно продлил действие прав на свой бренд до середины 2030-х годов. Об этом сообщает «Абзац».

Стало известно, что артист не только сохранил, но и расширил ассортимент фирменной продукции, включая дизайнерские футболки. Музыкант, ранее выразивший несогласие с проводимой спецоперацией, теперь предлагает покупателям ёлочные украшения, расширенный выбор носков и небольшое количество раритетных аудиокассет.

Некоторые товары из ассортимента Лагутенко безуспешно пытается продать на протяжении нескольких лет. В частности, это касается старой коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с отечественным брендом в 2023 году. Несмотря на это, в сентябре музыкант выпустил новую партию футболок с оригинальными принтами, продолжая наращивать производство, осознавая, что выступления за рубежом не принесут сопоставимого дохода.

Кроме того, у Ильи Лагутенко в России функционирует компания «Лагуна», занимающаяся продажей музыкальных записей. За 2024 год предприятие зафиксировало чистую прибыль в размере 15 миллионов рублей. Сам артист активно занимается сольным проектом Will Laut, который уже получил от слушателей название «зелёная тоска».

Напомним, ранее Илья Лагутенко закрепил за собой бренд «Мумий Тролль» на 10 лет вперёд. Это означает, что использовать название группы в коммерческих целях без разрешения артиста нельзя. Роспатент рассмотрел обращение артиста и удовлетворил запрос.