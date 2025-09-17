Музыкантам «Мумий Тролль» могут запретить зарабатывать в России из-за Лагутенко

Необходимо проверить деятельность музыкальной группы «Мумий Тролль» и запретить её участникам зарабатывать в России. С такой идеей выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Об этом сообщает портал «Страсти».

По словам Бородина, часть доходов музыкантов может направляться лидеру группы Илье Лагутенко, который критически высказывался об СВО. Сейчас «Мумий Тролль» не даёт концерты в России, но выступает за границей. При этом участники продолжают зарабатывать в РФ в составе других коллективов.

«Музыканты из неё продолжают ездить выступать, даже если они сами по себе, и это раздражает участников специальной военной операции, обычных граждан. Они привлекают внимание. Если они хотят дальше работать в России, то пусть выберут для себя патриотичное название. Так они покажут свою принадлежность стране», — заявил Бородин.

Общественник подчёркивает, что деятельность членов группы неразрывно связана с Лагутенко, поэтому даже при отсутствии личных заявлений о СВО, их творчество может восприниматься негативно из-за позиции фронтмена. Глава ФПБК настаивает на проведении проверки источников дохода группы и направления расходования средств. По результатам проверки, по мнению Бородина, следует принять решение о возможности запрета выступлений группы в России.

«Лагутенко имеет деньги, и музыканты обязаны ему какой-то процент за бренд. Поэтому нужно проверить, куда эти деньги уходят, узнать источники финансирования, и ставить вопрос о запрете группы», — призвал Бородин.