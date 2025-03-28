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28 марта, 12:13

Уходим, уходим, уходим: Музыканты группы «Мумий Тролль» решили вопрос возвращения в РФ

«Абзац»: «Мумий Тролль» не планирует возвращаться к концертам в России

Группа «Мумий Тролль». Обложка © Telegram / Mumiy Troll HQ

Группа «Мумий Тролль». Обложка © Telegram / Mumiy Troll HQ

Музыканты российской рок-группы «Мумий Тролль», покинувшие страну, более не планируют давать концерты в России. Представители коллектива неизменно отклоняют все предложения о частных выступлениях, пишет «Абзац» со ссылкой на информацию концертных агентств.

В настоящее время артисты находятся за границей, напоминает издание, однако их точное местоположение доподлинно неизвестно. В апреле коллектив выступит с концертами в Лондоне и Амстердаме, других гастрольных планов у музыкантов пока нет.

При этом лидер группы Илья Лагутенко продолжает получать доходы из России. Основными источниками остаются авторские отчисления за песни и прибыль от продажи фирменной продукции группы, ассортимент которой регулярно пополняется новыми позициями. Таким образом, артисты, отказавшись от концертной деятельности в России, сохраняют финансовые связи со страной через роялти и коммерческие проекты.

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В январе Life.ru рассказывал о новом гастрольном райдере коллектива, появившемся в январе. В частности, с заказчика требовали 8,5 миллиона рублей за само выступление, а также оплату суточных расходов по 100 евро на человека, покрытие расходов на визы, перелёты и перевесы. Сам Илья Лагутенко был согласен летать только на перелёты в бизнес-классе, остальные музыканты — в экономе. И да: судя по всему, этот райдер подразумевал возможность концертов в России.

Юрий Лысенко
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