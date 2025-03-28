Уходим, уходим, уходим: Музыканты группы «Мумий Тролль» решили вопрос возвращения в РФ

Музыканты российской рок-группы «Мумий Тролль», покинувшие страну, более не планируют давать концерты в России. Представители коллектива неизменно отклоняют все предложения о частных выступлениях, пишет «Абзац» со ссылкой на информацию концертных агентств.

В настоящее время артисты находятся за границей, напоминает издание, однако их точное местоположение доподлинно неизвестно. В апреле коллектив выступит с концертами в Лондоне и Амстердаме, других гастрольных планов у музыкантов пока нет.

При этом лидер группы Илья Лагутенко продолжает получать доходы из России. Основными источниками остаются авторские отчисления за песни и прибыль от продажи фирменной продукции группы, ассортимент которой регулярно пополняется новыми позициями. Таким образом, артисты, отказавшись от концертной деятельности в России, сохраняют финансовые связи со страной через роялти и коммерческие проекты.