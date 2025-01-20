Оставшийся без крыши над головой Лагутенко задрал цены на выступления до небес

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко представил организаторам райдер на новые гастроли. Среди требований: суточные выплаты, никакого курения, полный блэкаут в гостинице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В райдере Лагутенко полностью запрещён запах табака и наличие сигарет поблизости, так как артист неоднократно пытался бросить пагубную привычку. Соответственно, все водители должны быть некурящими. Далее интересное: заказчик должен заплатить 8,5 миллиона рублей лишь за выступление, также выдавать суточные в размере 100 евро на человека, а ещё покрывать расходы на визы, перелёты и перевесы. Лагутенко устроит только бизнес-класс, команда же довольствуется экономом.

Передвигаться по городу, где будет выступление, артист готов лишь на чистейшей машине. Если на улице плохая погода, то надо её мыть несколько раз в день. Заедет звезда лишь в пятизвёздочный отель, где должны быть закуски, фрукты и орехи, кефир, йогурт, зелёный чай, массажист и напрочь закрытые шторы.

В гримёрке перед концертом Лагутенко требует 12 бутылок пива, а ещё йогурт, нежный творог, хумус, «Тик-так» и жвачки без сахара. Охрана для артиста по отдельному согласованию. Также персоналу площадки запрещено просить его о совместной фотографии.