17 сентября, 05:46

Группа «Мумий Тролль», чей лидер осудил СВО, придумала способ зарабатывать в РФ

SHOT: Мумий Тролль нашли способ совмещать концерты в России и за границей

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Группа «Мумий Тролль» нашла способ совмещать работу в России и за её пределами. Как выяснил телеграм-канал SHOT, пока лидер коллектива Илья Лагутенко отказывается выступать на родине, его коллеги охотно подрабатывают в РФ.

Так, барабанщик Олег Пунгин вместе с бывшими участниками создал кавер-коллектив «МТ Б/У», исполняющий хиты «Мумий Тролля». Все права на песни принадлежат Лагутенко, поэтому он в курсе деятельности коллег. Действующий бас-гитарист Павел Вовк параллельно играет в группе «Моя Мишель».

При этом, как только появляется возможность выступить за границей вместе с Лагутенко, музыканты срочно отменяют все дела и уезжают на подработку. До конца года у группы намечено всего три концерта — в Цюрихе, Дубае и Ташкенте. Корпоративы по-прежнему принимают «по старым расценкам» — $80 тысяч (6,6 млн рублей( за выступление.

Сам Лагутенко сохраняет бизнес в России. Его компания «Лагуна», занимающаяся продажей музыкальных записей, по итогам 2024 года показала чистую прибыль в размере 15 миллионов рублей.

Оставшийся без крыши над головой Лагутенко задрал цены на выступления до небес
Напомним, после начала СВО лидер группы «Мумий Тролль» обосновался в США. Ранее Life.ru писал о том, как сейчас живёт Илья Лагутенко и сколько зарабатывает.

Мария Любицкая
