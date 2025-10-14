Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 03:07

Лагутенко закрепил за собой бренд «Мумий Тролль» на 10 лет вперёд

Роспатент продлил права Лагутенко на бренд «Мумий Тролль» до 2035 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко официально продлил исключительное право на товарный знак коллектива в России до 2035 года. Как выяснило РИА «Новости», соответствующее заявление музыкант подал в Роспатент заранее – ещё до истечения прежнего срока, который заканчивался 11 ноября 2025 года.

Роспатент рассмотрел обращение и удовлетворил его, подтвердив, что теперь Лагутенко остаётся единственным владельцем прав на бренд «Мумий Тролль» ещё на 10 лет. Это значит, что использовать название группы в коммерческих целях без разрешения артиста нельзя.

Коллектив «Мумий Тролль» появился во Владивостоке в 1983 году. С тех пор Лагутенко – его бессменный лидер, а хиты вроде «Владивосток 2000», «Девочка» и «Утекай» давно стали классикой русского рока.

Группа «Мумий Тролль», чей лидер осудил СВО, придумала способ зарабатывать в РФ
Группа «Мумий Тролль», чей лидер осудил СВО, придумала способ зарабатывать в РФ

Ранее Life.ru писал, что Лагутенко взвинтил цены на концерты до небес. Его райдер теперь включает бизнес-класс, пятизвёздочные отели, фрукты, орехи и полную тишину в номере. Организаторы жалуются, что ради одной сцены с «Мумий Троллем» придётся заплатить не меньше 8,5 миллиона рублей.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Илья Лагутенко
  • Шоубиз
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar