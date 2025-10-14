Лагутенко закрепил за собой бренд «Мумий Тролль» на 10 лет вперёд

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко официально продлил исключительное право на товарный знак коллектива в России до 2035 года. Как выяснило РИА «Новости», соответствующее заявление музыкант подал в Роспатент заранее – ещё до истечения прежнего срока, который заканчивался 11 ноября 2025 года.

Роспатент рассмотрел обращение и удовлетворил его, подтвердив, что теперь Лагутенко остаётся единственным владельцем прав на бренд «Мумий Тролль» ещё на 10 лет. Это значит, что использовать название группы в коммерческих целях без разрешения артиста нельзя.

Коллектив «Мумий Тролль» появился во Владивостоке в 1983 году. С тех пор Лагутенко – его бессменный лидер, а хиты вроде «Владивосток 2000», «Девочка» и «Утекай» давно стали классикой русского рока.

Ранее Life.ru писал, что Лагутенко взвинтил цены на концерты до небес. Его райдер теперь включает бизнес-класс, пятизвёздочные отели, фрукты, орехи и полную тишину в номере. Организаторы жалуются, что ради одной сцены с «Мумий Троллем» придётся заплатить не меньше 8,5 миллиона рублей.