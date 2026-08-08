Лагутенко поехал в тур по США, чтобы наскрести на восстановление сгоревшего дома

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отправился в масштабный тур по Европе и Северной Америке, чтобы собрать средства на восстановление дома в Малибу, пострадавшего от лесных пожаров. Об этом сообщает SHOT. Страховка покрыла лишь 10% от стоимости работ, остальные порядка 2,5 миллиона долларов музыкант рассчитывает заработать концертами.

Дом Лагутенко в Малибу. Фото © SHOT

Гастроли начались в марте и продлятся до октября. К настоящему моменту группа отыграла девять выступлений в Европе, впереди ещё девять концертов, включая Лондон, Торонто, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами. Ранее дом в Малибу уже требовал серьёзных вложений — в 2020 году участок признали зоной геологических рисков, и Лагутенко потратил 3,5 миллиона долларов на укрепление фундамента.

Сейчас артист проживает с семьёй в Лос-Анджелесе, в районе Bel Air, где владеет домом с 2008 года. Также у семьи есть квартира в West Hollywood. Тур должен помочь закрыть финансовую брешь после пожара и завершить восстановление усадьбы.

Как ранее сообщал Life.ru, сам Илья Лагутенко сейчас не даёт концертов в России, а выступает преимущественно за рубежом, включая частные мероприятия. Однако его музыканты продолжают играть в стране с песнями «Мумий Тролль» и иногда выезжают на зарубежные выступления по приглашению лидера. При этом Лагутенко закрепил за собой права на бренд «Мумий Тролль» на ближайшие десять лет.