Большой театр представит новую постановку оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» 9 и 10 декабря. О предстоящей премьере рассказали в Telegram-канале театра.

Спектакль на Исторической сцене станет одним из главных событий юбилейного, 250-го сезона Большого театра. Премьеру приурочили к 190-летию первого представления оперы.

Режиссёр Сергей Новиков отказался от буквального изображения исторических событий в пользу символизма. Центральным образом спектакля станут жернова истории, которые в финале превратятся в дремучий лес. По замыслу постановщиков, огромный вращающийся диск передаст обречённость польского отряда, попавшего в ловушку Ивана Сусанина, и трагическую судьбу самого героя.

Музыкальным руководителем и дирижёром постановки выступит Валерий Гергиев. Над спектаклем также работают художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Руслан Майоров, художник по видеоконтенту Сергей Иванченко и главный хормейстер Валерий Борисов. За хореографию отвечает премьер балетной труппы Большого театра Артемий Беляков.

Опера посвящена подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего собой ради спасения будущего царя Михаила Фёдоровича Романова. Сочетание европейских оперных традиций с русскими песенными мотивами и народным многоголосием определило особое место произведения Глинки в истории отечественного музыкального театра.

Впервые опера прозвучала в Петербурге 9 декабря 1836 года, а в Москве её представили 7 сентября 1842 года. После революции произведение исчезло из репертуара и вернулось на сцену в 1939 году под названием «Иван Сусанин». К первоначальной редакции Большой театр вновь обратился в 1989 году, а спустя восемь лет возобновил постановку Леонида Баратова.

В новой версии спектакля объединят тексты либретто Егора Розена и Сергея Городецкого. Ранее Life.ru подробно рассказывал, как менялось содержание оперы Глинки в советские годы и какие сюжетные различия существуют между двумя редакциями произведения.