Жезл с шилом и вебкам-анкета: «Маньяк-насильник из ДПС» ищет девушек под новым именем
Отсидевший за изнасилования маньяк Косицын создал анкету на сайте для взрослых
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Бывший сотрудник ДПС Артур Косицын, осуждённый за серию нападений на женщин, зарегистрировался на сайте интимных знакомств. Как сообщает SHOT CRIME, 49-летний мужчина создал анкету под именем Artem, указал свои сексуальные предпочтения и стал участником конкурса «Топ-10 парней».
По информации Telegram-канала, в переписке с молодыми девушками Косицын предлагает интимные встречи за деньги и отношения без обязательств. При этом он представляется бизнесменом и владельцем собственной компании. Также мужчина утверждает, что занимается строительством спа-комплекса в Анапе с 25-метровым бассейном, саунами и хамамом.
У Косицына есть бизнес, связанный с арендой автомобилей. По данным SHOT CRIME, на встречи с клиентами он иногда приезжает вместе со своим 14-летним сыном. Сейчас бывший сотрудник полиции проживает в Новороссийске, где также занимается перевозкой туристов.
Ранее Life.ru сообщал, что после освобождения из колонии Косицын сменил фамилию на Самойлов и переехал в Новороссийск. В начале 2000-х годов бывший инспектор ДПС нападал на молодых женщин, преимущественно в подъездах жилых домов. Для угроз он использовал служебный жезл, в который было встроено шило. В уголовном деле фигурировали 27 потерпевших и 39 преступных эпизодов, включая изнасилования, покушения на них и угрозы убийством. В 2011 году суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы.