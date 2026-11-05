Бывший сотрудник ДПС Артур Косицын, осуждённый за серию нападений на женщин, зарегистрировался на сайте интимных знакомств. Как сообщает SHOT CRIME, 49-летний мужчина создал анкету под именем Artem, указал свои сексуальные предпочтения и стал участником конкурса «Топ-10 парней».

По информации Telegram-канала, в переписке с молодыми девушками Косицын предлагает интимные встречи за деньги и отношения без обязательств. При этом он представляется бизнесменом и владельцем собственной компании. Также мужчина утверждает, что занимается строительством спа-комплекса в Анапе с 25-метровым бассейном, саунами и хамамом.

У Косицына есть бизнес, связанный с арендой автомобилей. По данным SHOT CRIME, на встречи с клиентами он иногда приезжает вместе со своим 14-летним сыном. Сейчас бывший сотрудник полиции проживает в Новороссийске, где также занимается перевозкой туристов.