Житель Санкт-Петербурга почти два года официально числился умершим, хотя продолжал работать дворником, получать зарплату и отдыхать на даче. Из-за ошибки при установлении личности погибшего теперь мужчине придётся через суд доказывать, что он жив. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

История началась 28 ноября 2024 года, когда в квартире на проспекте Луначарского обнаружили тело мужчины. При погибшем находился военный билет на имя Олега, поэтому именно его данные внесли в свидетельство о смерти. В действительности же скончался его брат Игорь.

Сам Олег всё это время даже не подозревал о своём официальном статусе. Он продолжал вести привычную жизнь, пока однажды сын не ознакомился с материалами полицейской проверки по факту смерти дяди. Тогда и выяснилось, что по документам умершим считается вовсе не тот человек.

Мужчина обратился в ЗАГС, рассчитывая исправить ошибку, однако получил отказ. Сотрудники объяснили, что запись о смерти была оформлена в соответствии с законом, поэтому изменить её можно только на основании судебного решения.

Теперь Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал заявление Олега об исправлении записи акта о смерти. Мужчина настаивает, что ошибка нарушает его права и мешает совершать юридически значимые действия.