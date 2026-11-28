Жильё вместо нефтяных субсидий: Экоактивисты вышли на протест в Нидерландах
Экоактивисты перекрыли трассу А12 в центре Гааги
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Активисты экологического движения Extinction Rebellion (XR) перекрыли автомагистраль А12 в центре Гааги, потребовав от правительства Нидерландов прекратить субсидирование добычи ископаемого топлива. Полиция приступила к разгону демонстрантов, сообщает нидерландское информационное агентство ANP.
Акция началась около 14:00 мск в районе поля Маливелд. До 20 активистов вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта из центра города. Другие участники протеста собрались вдоль дороги с плакатами, призывающими сократить выбросы углекислого газа.
На место прибыли несколько десятков полицейских, которые около 15:00 мск начали задерживать демонстрантов. Изначально сообщалось как минимум о трёх задержанных. Впоследствии правоохранители освободили два заблокированных участка дороги, однако около 50 активистов продолжили протест у Маливелда.
По оценке Extinction Rebellion, ежегодный объём государственных субсидий и налоговых льгот для предприятий, добывающих и использующих ископаемое топливо, составляет от 39,7 до 46,4 миллиарда евро. Участники движения призывают правительство премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена перенаправить эти средства на строительство доступного жилья и здравоохранение. Кроме того, активисты требуют компенсировать гражданам и бизнесу ущерб от последствий изменения климата.
Ранее в Гааге на аналогичной акции протеста задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Вместе со сторонниками Extinction Rebellion она попыталась заблокировать движение транспорта в районе автомагистрали А12.