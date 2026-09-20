Участник одиночного антивоенного пикета в Берлине исполнил советскую песню «Журавли» на русском и немецком языках. Об этом передаёт РИА «Новости».

Мужчина расположился на оживлённой торговой улице неподалёку от станции метро Wilmersdorfer Straße. Он установил звукоусиливающую аппаратуру и разложил написанные от руки плакаты с призывами изменить внешнеполитический курс Германии.

Во время акции активист спел композицию Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Некоторые прохожие останавливались, чтобы послушать выступление и ознакомиться с требованиями пикетчика.

Акция прошла в рамках инициативы «Война и холод? Нет, спасибо! Пикет за мир и сотрудничество». Её сторонники предлагают провести в Германии общенациональный референдум по ряду внешнеполитических вопросов.

Среди заявленных ими требований — ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», отмена санкций Евросоюза, которые организаторы акции считают противоречащими международному праву, а также прекращение поставок оружия в зоны боевых действий. На плакатах также содержались призывы к международной антифашистской солидарности.

Ранее Life.ru писал о дискуссии в Германии вокруг отношений с Россией и политики по Украине. По данным Die Welt, после результатов выборов в Саксонии-Анхальт часть депутатов СДПГ выступила за пересмотр нынешнего курса Берлина, хотя большинство фракции его менять не поддерживает.