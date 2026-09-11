Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт вызвала дискуссию внутри фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге о политике в отношении России и Украины. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источник во фракции.

По предварительным данным, АдГ получила 43,8% голосов. После этого депутаты СДПГ обсудили, стоит ли пересматривать нынешний курс Берлина по отношению к Москве и Киеву. Как утверждает источник издания, около 90% депутатов выступают за сохранение нынешней политики.

При этом примерно 10% считают необходимыми изменения и, по данным Welt, эта позиция набирает поддержку. Среди сторонников пересмотра курса оказался специалист по внешней политике фракции СДПГ Ральф Штегнер. Кроме того, многие депутаты, как пишет издание, выступают за усиление дипломатических усилий для урегулирования украинского конфликта.

Победа АдГ в Саксонии-Анхальт при этом усилила дискуссию о политике правящей коалиции в отношении России и Украины. Однако, согласно приведённым Welt данным, большинство депутатов СДПГ пока не поддерживает изменение действующего курса.