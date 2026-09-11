АдГ подала заявление в полицию на Мерца из-за слов об «этнических чистках»

Фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) подала заявление против канцлера Фридриха Мерца из-за его высказывания о миграционной политике партии. Оппозиция обвинила главу правительства в «клеветническом оскорблении».

Причиной стало выступление Мерца 9 сентября во время генеральных дебатов в Бундестаге. Канцлер заявил, что продвигаемая АдГ «ремиграция» якобы является «этнической чисткой по происхождению и цвету кожи».

Парламентский управляющий делами фракции АдГ Штефан Бранднер назвал обвинения безосновательными и заявил, что на этот раз канцлер перешёл черту, которая, по мнению партии, имеет уже уголовно-правовые последствия.

«Его безосновательные и отвратительные высказывания, с помощью которых он пытается опорочить нашу фракцию в Бундестаге и каждого её члена, совершенно неприемлемы», — заявил Бранднер.

В АдГ отвергают трактовку своей концепции как «этнической чистки». Партия утверждает, что под «ремиграцией» понимает прежде всего возвращение на родину иностранцев, которые находятся в Германии незаконно или получили отказ в предоставлении убежища.

Спор разгорелся на фоне резкого противостояния правительства и крупнейшей оппозиционной фракции. Во время той же парламентской дискуссии Мерц назвал АдГ «деструктивной силой» и обвинил её в действиях против интересов Германии.

Напомним, 6 сентября «Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, получив 43,8% голосов — более чем вдвое больше, чем на выборах 2021 года. АдГ досталось 39 из 83 депутатских мандатов, до абсолютного большинства ей не хватило трёх мест. Правивший в регионе ХДС потерпел тяжёлое поражение с 17,2% и получил 15 мандатов. СДПГ набрала 9,3%, «Зелёные» — 8,9%, Левая партия — 8,6%, «Союз Сары Вагенкнехт» — 5,3%. Явка достигла рекордных 77,8%. Несмотря на победу АдГ, вопрос о формировании правительства остаётся открытым: большинство других партий отказываются создавать с ней коалицию.