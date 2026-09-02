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Опубликовано 2 сентября, 13:08

Жители Надыма нашли свалку костей и шкур животных в лесу у реки Чирча

Обложка © VK / ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН

Обложка © VK / ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН

В лесу за Старым Надымом, на берегу реки Чирча, горожане, собиравшие ягоды, обнаружили останки животных — шкуры, кости и черепа. Часть находок, по словам местных жителей, уже растащили дикие звери по береговой линии, передаёт URA.ru.

Фотографии свалки появились в городском паблике. Жители выразили беспокойство, что стихийное захоронение может стать источником инфекции. В администрации района пообещали оперативно выехать на место, зафиксировать координаты и масштаб обнаруженной свалки, после чего принять решение о её ликвидации.

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Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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