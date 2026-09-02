Жители Надыма нашли свалку костей и шкур животных в лесу у реки Чирча

В лесу за Старым Надымом, на берегу реки Чирча, горожане, собиравшие ягоды, обнаружили останки животных — шкуры, кости и черепа. Часть находок, по словам местных жителей, уже растащили дикие звери по береговой линии, передаёт URA.ru.

Фотографии свалки появились в городском паблике. Жители выразили беспокойство, что стихийное захоронение может стать источником инфекции. В администрации района пообещали оперативно выехать на место, зафиксировать координаты и масштаб обнаруженной свалки, после чего принять решение о её ликвидации.

А ранее Life.ru писал, что под Пермью археологи откопали «селфи» друзей из XI века в древнем могильнике. Позы человечков могут нести в себе символический смысл, это предстоит выяснить специалистам. Возможно, изделие было подвеской, свидетельствующей о любви и верности в семье.