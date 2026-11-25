Жительница Херсонской области стала фигуранткой уголовного дела о государственной измене из-за предполагаемого финансирования ВСУ. Об этом сообщили телеканалу «Таврия» в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, женщина 1961 года рождения перечисляла деньги на банковские карты, которые украинские военные использовали для сбора средств на покупку беспилотников.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства предполагаемого преступления и других причастных к нему лиц.

Ранее Life.ru рассказывал, что жительницу Токмака Запорожской области приговорили к 14 годам колонии за финансирование ВСУ. По данным суда, с января по апрель 2024 года женщина совершила 15 денежных переводов на общую сумму около трёх тысяч рублей.