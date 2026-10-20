Жительницу Петербурга на собственной кухне ужалил скорпион из Таиланда

Отдых в Таиланде обернулся для жительницы Петербурга неожиданной встречей со скорпионом прямо на собственной кухне. Экзотическое животное спряталось среди привезённых из отпуска фруктов и ужалило девушку в палец. Пострадавшую пришлось доставить в больницу, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл на минувших выходных, когда петербурженка решила помыть фрукты из поездки. В какой-то момент она почувствовала резкую боль в мизинце, а на подушечке пальца обнаружила небольшую ранку.

Заглянув в пакет, девушка увидела неожиданного попутчика — маленького скорпиона. После этого она вызвала скорую помощь.

Медики отвезли пострадавшую в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там пациентку тщательно обследовали, однако признаков интоксикации не обнаружили. Через несколько часов её отпустили домой. Предположительно, среди фруктов находилась нимфа скорпиона — молодая, ещё не достигшая зрелости особь.

Примечательно, что для Петербурга это уже не первый подобный случай. Ранее Life.ru рассказывал о десятилетней девочке, которую ужалил скорпион, случайно привезённый семьёй из отпуска. Тогда опасное животное выбралось из чемодана во время разбора вещей и напало на ребёнка в квартире на Балтийском бульваре. По данным Mash на Мойке, у школьницы диагностировали токсическое отравление средней степени тяжести, после чего её госпитализировали.