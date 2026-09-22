Жителю Челябинска дали 6 лет колонии за призывы к терроризму и экстремизму

Жителя Челябинска приговорили к шести годам колонии за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Центральный окружной военный суд признал мужчину 1997 года рождения виновным по двум статьям УК РФ — о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Помимо срока в колонии общего режима, суд запретил ему в течение трёх лет администрировать сайты и каналы в интернете.

По данным УФСБ, мужчина был задержан в ноябре 2025 года. Следствие установило, что с сентября по октябрь 2022 года он размещал в сети материалы с призывами к совершению террористических актов против представителей власти и правоохранительных органов. В ведомстве заявили, что фигурант придерживался радикальных взглядов и распространял материалы, связанные с запрещёнными организациями.

«Публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, распространение идеологии запрещенных организаций относятся к деяниям, представляющим повышенную общественную опасность, и влекут суровую уголовную ответственность», — сказала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.

Ранее жительница Кузбасса получила 6 лет колонии за то, что оправдывала терроризм и восхваляла нацизм. Приговор фигурантке вынес 2-й Восточный окружной военный суд.