«Жизнь и свобода дороже всего»: Россиянкам объяснили, как защищаться от домашнего тирана

При появлении первых признаков домашнего насилия женщинам следует немедленно прекратить отношения с партнёром и максимально отдалиться от агрессора, заявила член Совета по правам человека Ева Меркачёва. По её словам, необходимо заранее фиксировать перемены в отношениях, а в случае преследования — обращаться в правоохранительные органы.

«Не нужны никакие эксперименты и ощущения риска. Жизнь и свобода дороже всего», — подчеркнула правозащитница в беседе с NEWS.ru.

Она посоветовала сообщать друзьям о ситуации, договариваться о кодовых словах для экстренной помощи и избегать оставаться наедине с подозрительными людьми. Также эксперт предупредила об опасностях самообороны: закон позволяет привлекать женщину к уголовной ответственности, если она использовала подручные средства против безоружного мужчины.

К слову, каждый год тысячи людей сталкиваются с домашним насилием, но лишь единицы добиваются реального наказания для обидчика. Как правильно собрать доказательства, в интервью Life.ru рассказал адвокат.