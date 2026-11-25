Жизнь после «Беременна в 16»: Молодые мамы рассказали Life.ru, как зарабатывают на известности и переживают травлю Оглавление «Он просто открыл дверь»: Как участница «Беременна в 16» построила карьеру после шоу «Желали нам смерти»: С чем столкнулась молодая мама после выхода программы Деньги за рекламу и узнаваемость на улицах: Что получила Кира Рычина от участия в «Мама в 16» «Нас штрафами запугивают»: Почему другая участница «Мама в 16» выступила против шоу «Специально залетела, чтобы сняться»: Почему участница считает шоу опасным для подростков Запретить «Беременна в 16» или изменить правила съёмок? Участницы шоу «Беременна в 16» рассказали Life.ru о заработках, травле, угрозах штрафами и о том, что думают о перспективах закрытия народного реалити. Как сложилась жизнь участниц шоу «Беременна в 16» после съёмок. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одни превратили телевизионную популярность в источник дохода, другие столкнулись с жестокой травлей, а кто-то теперь считает, что передачу необходимо запретить. Пока в Госдуме обсуждают судьбу скандального реалити «Беременна в 16», Life.ru поговорил с его участницами и выяснил, что осталось за кадром и как телевизионная известность изменила их жизнь.

Что происходит, когда камеры выключаются, съёмочная группа уезжает, а личная жизнь становится предметом обсуждения тысяч незнакомых людей? Для героинь реалити-шоу история не заканчивается финальными титрами. Именно после выхода выпуска для некоторых из них начинается самое сложное.

22 ноября глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина вновь предложила убрать из телеэфира передачи о ранней беременности и семейных скандалах. Однако сами участницы проекта, который теперь выходит под названием «Мама в 16», далеко не единодушны в вопросе его запрета.

«Он просто открыл дверь»: Как участница «Беременна в 16» построила карьеру после шоу

Софья Валуйская из Коломны, героиня пятого выпуска второго сезона «Беременна в 16», признаётся: участие в проекте стало для неё отправной точкой. На момент съёмок девушка не понимала, чем хочет заниматься и как строить свою дальнейшую жизнь.

Софья Валуйская из Коломны: карьера и заработок после шоу «Беременна в 16». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ valuyskaya_

После выхода программы Софья начала развивать социальные сети, зарабатывать на рекламе, а затем запустила собственное дело — вязание на заказ.

— И вот уже семь лет блог остаётся моей основной деятельностью и источником дохода, — рассказала Софья в беседе с Life.ru.

При этом девушка не считает, что обязана своими достижениями исключительно телевидению. Популярность дала ей возможность заявить о себе, но превратить её в стабильный заработок предстояло самостоятельно.

Он не решил за меня мои проблемы, не построил мне карьеру и не принёс успех на блюдечке с голубой каёмочкой. Он просто открыл дверь, в которую я уже вошла самостоятельно. Софа из «Беременна в 16» во много благодарна проекту

Однако у медийности оказалась и другая сторона.

«Желали нам смерти»: С чем столкнулась молодая мама после выхода программы

Вместе с подписчиками и рекламодателями в жизнь Софьи пришли хейтеры. Причём объектом нападок стала не только сама участница проекта, но и её ребёнок.

— Я сама прошла через огромное количество хейта. Создавали отдельные страницы, высмеивали меня, затрагивали мою дочь, желали нам смерти. И это уже не критика, не обратная связь и не свобода слова — это обыкновенная человеческая жестокость, — вспоминает героиня.

Софья признаётся, что болезненно переживала происходящее, но продолжала работать. При этом она понимает, что далеко не каждый подросток способен справиться с таким психологическим давлением.

Несмотря на пережитое, девушка не поддерживает запрет подобных передач. По её мнению, телевидение не создаёт проблему ранней беременности, а показывает то, что уже существует в обществе.

Софья также признаёт, что съёмочная команда может усиливать эмоции, задавать провокационные вопросы и создавать напряжение ради внимания зрителей. Именно поэтому, считает она, особенно важно защищать права и личные границы несовершеннолетних участниц.

— Нельзя измерять чужую психологическую устойчивость собственной линейкой и считать, что если один справился, то справятся все.

Деньги за рекламу и узнаваемость на улицах: Что получила Кира Рычина от участия в «Мама в 16»

Кира Рычина из Ижевска: жизнь и заработок на рекламе после шоу «Мама в 16». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kirashvs

Для Киры Рычиной из Ижевска, участницы пятого выпуска шестого сезона «Мама в 16», телевизионная известность тоже стала возможностью развивать блог.

Девушка вела социальные сети ещё до съёмок, однако после появления на экране её аудитория выросла, появились новые рекламные предложения, а прохожие начали узнавать её на улице.

Из плюсов: новый опыт, сейчас я зарабатываю деньги с рекламы, у меня появилась аудитория, развивается блог, много кто узнаёт на улице. Также съёмки меня очень раскрепостили, так как ранее я стеснялась очень всего, Кира из Ижевска не жалеет о съёмках «Мама в 16»

К негативным комментариям девушка относится спокойно. По её словам, зрители не знают её лично и судят о характере человека исключительно по тому, что увидели на экране.

Кира не жалеет о съёмках и не видит необходимости закрывать проект. Для неё участие в реалити стало не только медийным, но и личным опытом, который помог справиться с застенчивостью.

Но далеко не все героини передачи готовы так же тепло вспоминать телевидение.

«Нас штрафами запугивают»: Почему другая участница «Мама в 16» выступила против шоу

Дарья Шелученкова из Москвы, героиня третьего выпуска шестого сезона, оценивает своё участие в программе гораздо критичнее.

По её словам, съёмки принесли ей узнаваемость, однако телевизионная картинка далеко не всегда отражала то, что происходило в реальной жизни.

— Люди не понимают, что по большей части это просто сценарий. Телевидение не показывает многого из того, что было в жизни, — рассказала Дарья.

После выхода передачи девушка столкнулась с волной негатива: зрители обвиняли её в конфликтах с партнёром, не зная всех обстоятельств их отношений.

Реалити-шоу «Мама в 16» на телеканале «Ю»: как устроена программа о подростковой беременности и раннем материнстве, почему её критикуют и что известно о возможном запрете передачи в России. Фото © VK / Телеканал Ю

Кроме того, участница заявила о давлении в связи со штрафами.

— Единственное, что нас штрафами запугивают, а так всё нормально.

При этом Дарья не уточнила, о каких именно штрафах идёт речь, за что они предусмотрены и применялись ли они на практике.

«Специально залетела, чтобы сняться»: Почему участница считает шоу опасным для подростков

Больше всего Дарью беспокоит то, как истории молодых мам воспринимает подростковая аудитория. По её мнению, возможность стать известной благодаря телевидению может стать для отдельных девушек опасным стимулом.

Участница утверждает, что лично получала подобные комментарии.

— Мне даже в комментариях писали: «Блин, а я специально залетела, чтобы сняться, а меня не взяли».

Подтверждения того, насколько распространены такие случаи, нет. Однако сама Дарья считает, что в передаче необходимо гораздо сильнее акцентировать внимание на трудностях раннего материнства, а не на скандалах и медийности.

Такие передачи, как «Мама в 16», нужно оставлять только если там будет сюжетная линия, показывающая, что ранняя беременность — это не круто и не классно Даша из Москвы считает, что шоу не должно пропагандировать ранние связи

Девушка также выступает за строгие возрастные ограничения для подобных проектов. По её мнению, сцены драк, семейных конфликтов и нецензурная лексика не должны попадаться на глаза маленьким детям.

Запретить «Беременна в 16» или изменить правила съёмок?

Парадокс скандального реалити заключается в том, что даже его участницы по-разному отвечают на вопрос, чему на самом деле учит эта передача.

Для Софьи Валуйской проект стал началом профессионального пути, хотя за известность пришлось заплатить столкновением с жестокостью интернет-аудитории. Кире Рычиной съёмки помогли развить блог и обрести уверенность в себе. Дарья Шелученкова же увидела в формате опасность романтизации ранней беременности.

Пока окончательного решения о запрете шоу нет. Подробнее об истории инициатив Life.ru рассказывал в материале «Почему хотят запретить „Беременна в 16“: история инициатив в России и опыт других стран».

Но истории самих участниц ставят перед обществом ещё один вопрос: кто должен защищать несовершеннолетних героинь, когда их личные трагедии становятся телевизионным развлечением, а после выключения камер они остаются один на один с последствиями собственной популярности?

Фото © Telegram / uchannelofficial Нужно ли запретить шоу «Беременна в 16»? 0 Да, шоу романтизирует раннюю беременность Нет, оно показывает реальные проблемы Оставить, но изменить формат и правила съёмок Показывать только с маркировкой 18+

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