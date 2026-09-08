Журналистам можно, врачам нельзя: HR-эксперт объяснила, кому простят опоздание

Работодатели могут спокойнее относиться к опозданиям журналистов, дизайнеров, сценаристов, фрилансеров и некоторых IT-специалистов, если задержка не мешает результату работы. Об этом «Абзацу» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Это журналисты, фрилансеры, дизайнеры, сценаристы, иногда специалисты в сфере IT, где гибкость графика — часть рабочего процесса», — пояснила Лоикова.

Лояльнее к задержкам могут относиться и в некоторых отделах маркетинга, к административному персоналу и работникам сферы услуг. Однако, подчеркнула специалист, это возможно лишь тогда, когда опоздание не отражается на качестве работы.

Совсем иначе ситуация обстоит в профессиях, связанных с безопасностью людей и строгими регламентами. Опаздывать недопустимо медикам, сотрудникам авиации и транспорта, работникам производств, а также специалистам экстренных служб. В этих сферах своевременный выход на работу непосредственно влияет на безопасность и здоровье людей, поэтому требования к трудовой дисциплине значительно жёстче.

Российские работодатели всё активнее предлагают альтернативу классическому восьмичасовому дню. В августе стало известно, что число вакансий с неполным рабочим временем выросло за год на 92,5%, а с гибким графиком — на 80%. Эксперты отмечали, что такие форматы всё чаще становятся самостоятельным инструментом привлечения сотрудников, а не просто дополнительным бонусом.