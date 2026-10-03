«Жужжалка» снова ожила: В эфире прозвучало странное слово «Бугопух»
«Радио Судного дня» передало в эфир слово «Бугопух»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Военная радиостанция УВБ-76, которую называют «Радиостанцией Судного дня», в минувшую субботу передала в эфир загадочное слово «Бугопух».
По данным наблюдателей, первый сигнал в тот октябрьский выходной зафиксировали в 08:08 по московскому времени.
Сама станция существует с 1970-х годов. Чаще всего в её эфире слышен лишь короткий монотонный гул, напоминающий жужжание. Из-за этого радиостанцию в народе прозвали «жужжалкой».
Ранее Life.ru сообщал, что утром 2 октября в эфире той же станции внезапно возникло кодовое слово «Акушерка». Именно оно стало первым голосовым сообщением дня. Загадочная радиостановка не раз привлекала внимание своими необычными передачами.
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