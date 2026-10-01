«Жужжалка» выдала шифровку на фоне выступления Путина на «Валдае»

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, 1 октября передала уже третье кодовое сообщение за день. Новую шифровку зафиксировали в 17:27 по московскому времени — незадолго до начала выступления президента России Владимира Путина на XXIII заседании клуба «Валдай».

В эфире прозвучала комбинация:

«НЖТИ 55968 КРИТЕРИЙ 6855 6414».

Смысл слова «критерий» и сопровождающих его числовых последовательностей неизвестен. Расшифровок подобных сообщений станция не публикует, а официального объяснения назначения её голосовых передач нет.

УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени в эфире звучит характерный повторяющийся сигнал, благодаря которому радиолюбители прозвали станцию «Жужжалкой». Периодически его прерывают голосовые сообщения, состоящие из позывных, наборов цифр и отдельных слов.

Повышенная активность станции уже неоднократно фиксировалась в 2026 году. Например, 24 августа УВБ-76 успела трижды выйти в эфир только за утро, передав кодовые слова «Мыловар», «Должностной», «Белокурый» и «Шкеторинг».