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Опубликовано 1 октября, 18:15

«Жужжалка» выдала шифровку на фоне выступления Путина на «Валдае»

Радио Судного дня передало третье за день сообщение со словом «Критерий»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, 1 октября передала уже третье кодовое сообщение за день. Новую шифровку зафиксировали в 17:27 по московскому времени — незадолго до начала выступления президента России Владимира Путина на XXIII заседании клуба «Валдай».

В эфире прозвучала комбинация:

«НЖТИ 55968 КРИТЕРИЙ 6855 6414».

Смысл слова «критерий» и сопровождающих его числовых последовательностей неизвестен. Расшифровок подобных сообщений станция не публикует, а официального объяснения назначения её голосовых передач нет.

УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени в эфире звучит характерный повторяющийся сигнал, благодаря которому радиолюбители прозвали станцию «Жужжалкой». Периодически его прерывают голосовые сообщения, состоящие из позывных, наборов цифр и отдельных слов.

Повышенная активность станции уже неоднократно фиксировалась в 2026 году. Например, 24 августа УВБ-76 успела трижды выйти в эфир только за утро, передав кодовые слова «Мыловар», «Должностной», «Белокурый» и «Шкеторинг».

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Ранее Life.ru рассказывал о другой серии сообщений «Жужжалки», когда за один день в эфире прозвучали сразу несколько необычных кодовых слов.

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Марина Фещенко
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