Самосуд для Масуда: Избитый за зигу в Москве эфиопский студент поедет на СВО

Эфиопский студент Мухаммад Масуд извинился за своё поведение на Китай-городе в Москве, где его ранее сняли на видео во время конфликта с прохожими и демонстрации жеста, ассоциируемого с нацистским приветствием. Об этом сообщает Mash.

Студент из Эфиопии извинился за скандал с нацистским жестом на Китай-городе. Видео © Mash

По словам самого Масуда, этот жест ему якобы показали знакомые скинхеды, с которыми он проводил время перед происшествием. Студент утверждает, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с ситуацией.

Теперь молодой человек заявляет, что намерен бороться с нацизмом и после окончания учёбы хочет отправиться в зону СВО. По данным канала, Масуд учится в Воронежском государственном университете.

После инцидента в центре Москвы Масуда доставили в отдел полиции. По данным канала, ему вменяли мелкое хулиганство, а правоохранители дополнительно проверяли, содержались ли в его действиях признаки экстремизма.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве студента привлекли к ответственности за публикации с нацистской символикой в соцсетях. Суд признал его виновным по статье о пропаганде и публичной демонстрации запрещённой символики и назначил административный арест. Поводом стали несколько публикаций в Telegram, где использовалось в том числе «чёрное солнце», относящееся к нацистской символике.