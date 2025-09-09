Россиянка получила штраф с конфискацией за пентаграмму на куртке

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 2000 рублей 19-летнюю местную жительницу за демонстрацию пентаграммы («звезды Бафомета») на джинсовой куртке, признав её символикой экстремистской организации. Об этом сообщается в тексте судебного постановления.

Поводом для привлечения к административной ответственности послужило изображение пентаграммы и «креста Левиафана» на одежде и сумке девушки. Данная символика признана атрибутикой «Международного движения сатанистов»*. Суд назначил наказание в виде штрафа с конфискацией предметов с нанесёнными символами.

В ходе разбирательства было установлено, что первоначальный интерес правоохранительных органов вызвали публикации в Telegram-канале девушки, содержавшие руны «Зиг» и «Одал». Однако при проведении беседы в полиции внимание было обращено на изображения на одежде. Сама нарушительница полностью признала вину и пояснила, что использовала символику из-за увлечения тяжёлой рок-музыкой, не связывая её с деятельностью экстремистских организаций.

Напомним, что 23 июля Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма»* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Участники движения причастны к ритуальным убийствам, а также к другим тяжким преступлениям, включая преступления против несовершеннолетних.