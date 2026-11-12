Михаил Ефремов отметил 63-летие в компании коллег по театру «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Вместо обычных поздравлений артисты устроили для именинника небольшое представление с репликами из будущего спектакля. Видео праздника появилось в соцсетях.

Коллеги поздравили Михаила Ефремова с 63-летием театральной сценкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rozanovairina2017

Актёру вынесли голубой торт со свечами и цифрами 63. Однако привычным чаепитием дело не ограничилось. Сергей Баталов добавил происходящему драматизма, воткнув нож в угощение со словами: «Зловредный ты человек!»

К импровизированному выступлению присоединились Ирина Розанова, Анна и Надежда Михалковы, Андрей Баков, сын артиста Николай Ефремов и другие участники труппы. Каждый произносил отдельную реплику из пьесы Максима Горького «Васса Железнова».

Особенно выразительно поздравление получилось у Розановой, которая с театральной интонацией произнесла: «Не Прохор он, а прохвост». А Надежда Михалкова с улыбкой подвела итог необычному выступлению: «Надеюсь, играть мы будем лучше, чем поздравлять».

Праздник прошёл на фоне подготовки к новой постановке, в которой задействован именинник. Режиссёром «Вассы Железновой» выступает Надежда Михалкова. Для неё эта работа станет дебютом в качестве театрального постановщика.

Ефремов родился 10 ноября 1963 года. В этом году день рождения артист встретил уже после возвращения к полноценной работе на сцене. Весной он сыграл в спектакле «Без свидетелей» вместе с Анной Михалковой.

Теперь актёру предстоит выйти к зрителям в новой постановке по первой редакции пьесы Горького. Премьерные показы запланированы на 25 и 26 ноября.