Михаил Ефремов вновь выйдет на сцену после долгого перерыва

Михаил Ефремов сыграет в новой постановке «Вассы Железновой» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Спектакль по первой редакции пьесы Максима Горького 1910 года поставит Надежда Михалкова, пишет ТАСС.

Для Ефремова эта работа станет одним из заметных театральных проектов после возвращения к публичной деятельности. Вместе с ним на сцену выйдут Никита Ефремов, Ирина Розанова, Сергей Баталов и другие актёры.

Главную роль Вассы Железновой исполнит народная артистка России Ирина Розанова. В постановке решили использовать именно первоначальный вариант пьесы, который сам Горький называл «пьесой о матери».

«Для постановки выбран именно первоначальный вариант пьесы — тот текст, который сам Горький называл «пьесой о матери», — сообщили в пресс-службе театра.

В этой версии история сосредоточена на семье Железновых, а главным источником конфликта становится борьба за наследство, которая постепенно разрушает отношения между близкими людьми.

Первая редакция «Вассы Железновой» редко появляется на театральной сцене. Обращение к тексту 1910 года, как отметили в театре, позволит по-новому взглянуть на произведение и его темы — власть, деньги и семейные противоречия.

Ранее сообщалось, что актёр Михаил Ефремов исполнит главную роль в новом фильме «Отец. Ещё отец», что станет его первой работой в кино после выхода из колонии в 2025 году. Картина была представлена во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры с онлайн-трансляцией на сайте компании.