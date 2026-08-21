«Полон энергии и фонтанирует идеями»: Ефремов сыграет в новом спектакле Никиты Михалкова

Актёр Михаил Ефремов готовится сыграть в новом спектакле Никиты Михалкова по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Артист настроен на работу и уже встретился с будущими коллегами, рассказала Ирина Розанова.

Ирина Розанова — об участии Михаила Ефремова в новой постановке Никиты Михалкова. Видео © Пятый канал

«Нас позвал Никита Сергеевич Михалков. И Мишу Ефремова. Там играют Серёжа Гармаш, Елена Яковлева, Миша Пореченков — приглашённые. И я не в труппе театра, я в труппе приглашённых. Вот сейчас мы будем делать «Вассу Железнову», — поделилась Розанова в беседе с Пятым каналом.

По словам актрисы, накануне артисты уже собирались вместе для обсуждения будущей постановки. Подробности проекта она пока раскрывать не стала, однако отметила, что Ефремов активно включился в работу.

«Миша в прекрасной форме, в замечательном настроении, полон энергии, прекрасно выглядит и очень хочет работать, фонтанирует идеями. Мы вчера собрались командой… Я потом буду рассказывать, когда мы соберем всё, пока не могу», — рассказала артистка.

Ефремов вышел из колонии по УДО в апреле 2025 года. Он отбывал наказание после смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы в 2020 году.

После освобождения актёр начал возвращаться к профессии. По оценке Розановой, несколько лет вне сцены не помешали её коллеге сохранить актёрскую форму и желание работать.

Ранее Life.ru писал, что гонорар Михаила Ефремова, который зимой впервые вышел на сцену после освобождения по УДО, может достигать 250 тысяч рублей за съёмочный день. Такую оценку привёл продюсер Павел Рудченко, отметив, что артист находится в отличной творческой форме после возвращения. По его мнению, профессиональный уровень актёра вполне позволяет рассчитывать на вознаграждение такого порядка.