Фонд семьи Михаила Ефремова накопил долгов почти на 10 млн рублей

Счета Фонда имени Олега Ефремова оказались заблокированы на фоне долгов в 9,6 млн рублей. Пиставы ведут несколько исполнительных производств и пытаются взыскать с организации налоги и суммы по проигранным судебным делам.

Финансовые проблемы у фонда копились не первый год. Самое раннее из действующих производств было возбуждено ещё в 2018 году. Организация сотрудничала с несколькими театрами и заключала договоры на проведение спектаклей, однако полностью расплатиться по обязательствам не смогла. В итоге часть споров дошла до суда.

В 2023 году кредиторы пытались добиться банкротства фонда. Процедуру в итоге прекратили, поскольку средств для её проведения не оказалось. Часть исполнительных производств приставы уже завершили без взыскания: у организации не нашли имущества, за счёт которого можно было бы погасить задолженность.

Фонд имени Олега Ефремова появился в 2000 году по инициативе дочери актёра Анастасии и занимается поддержкой культурных и творческих проектов. Михаил Ефремов также входил в число совладельцев, однако после тюремного заключения фактически отошёл от управления организацией, напоминает «База».

Ранее сообщалось, что актёр Михаил Ефремов исполнит главную роль в новом фильме «Отец. Ещё отец», что станет его первой работой в кино после выхода из колонии в 2025 году. Картина была представлена во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры с онлайн-трансляцией на сайте компании.