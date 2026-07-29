«Уровень позволяет»: Названа возможная сумма гонорара Ефремова после выхода из тюрьмы
Ефремов может получать 250 тысяч рублей за один съёмочный день
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Гонорар актёра Михаила Ефремова, который зимой впервые вышел на сцену после освобождения по УДО, может достигать 250 тысяч рублей за один съёмочный день. Такую оценку в эксклюзивном комментарии aif.ru дал продюсер Павел Рудченко.
«Сказать сложно, о какой цифре они могли договориться. Но его уровень актёров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей в день за съёмочный день», — сказал Рудченко.
Он подчеркнул, что актёр находится в отличной творческой форме после возвращения из мест заключения. По мнению Рудченко, профессиональный уровень артиста вполне позволяет претендовать на вознаграждение такого порядка.
Напомним, Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии в 2025 году вернётся в большое кино, исполнив главную роль в картине «Отец. Ещё отец». Режиссёром ленты выступит Александр Баршак, а действие развернётся в Ельце. Помимо Ефремова, в актёрский состав вошли Данила Козловский, Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет картины оценивается в 130 миллионов рублей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.