«Уровень позволяет»: Названа возможная сумма гонорара Ефремова после выхода из тюрьмы

Гонорар актёра Михаила Ефремова, который зимой впервые вышел на сцену после освобождения по УДО, может достигать 250 тысяч рублей за один съёмочный день. Такую оценку в эксклюзивном комментарии aif.ru дал продюсер Павел Рудченко.

«Сказать сложно, о какой цифре они могли договориться. Но его уровень актёров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей в день за съёмочный день», — сказал Рудченко.

Он подчеркнул, что актёр находится в отличной творческой форме после возвращения из мест заключения. По мнению Рудченко, профессиональный уровень артиста вполне позволяет претендовать на вознаграждение такого порядка.

Напомним, Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии в 2025 году вернётся в большое кино, исполнив главную роль в картине «Отец. Ещё отец». Режиссёром ленты выступит Александр Баршак, а действие развернётся в Ельце. Помимо Ефремова, в актёрский состав вошли Данила Козловский, Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет картины оценивается в 130 миллионов рублей.