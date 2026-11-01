Некоторые детали космической обсерватории Swift могут пережить вход в атмосферу и достичь поверхности Земли. Речь об элементах из вольфрама и частях зеркал, рассказал научный руководитель миссии Брэд Сенко агентству Associated Press.

По прогнозу американских Космических сил, который приводит AP, аппарат массой около полутора тонн вернётся в атмосферу примерно 6 ноября. Большая его часть, как ожидается, сгорит.

Уцелевшие фрагменты, вероятнее всего, упадут в океан. Однако зона возможного падения затрагивает также части Африки, Австралии, Индии, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки. Точное место пока неизвестно.

Снижение ускорила повышенная солнечная активность: она усилила сопротивление верхних слоёв атмосферы. Как пояснили в NASA, 20 октября Swift опустился примерно до 275 километров и уже не мог компенсировать это воздействие. Аппарат перешёл в безопасный режим, после чего специалисты завершили его работу.

До этого обсерваторию пытались поднять на более высокую орбиту с помощью роботизированного спутника LINK компании Katalyst Space. Но спасатель столкнулся с собственными техническими проблемами и не смог выполнить задачу. В сентябре он сам вернулся в атмосферу.

Swift запустили в ноябре 2004 года для изучения мощных космических вспышек. За почти 22 года наблюдений он зарегистрировал более двух тысяч гамма-всплесков и около 1400 взрывов звёзд. Его способность быстро поворачиваться к новым источникам помогала другим обсерваториям, включая Hubble и James Webb, выбирать цели для подробного исследования.

От захвата Swift отказались ещё в августе. Как писал Life.ru 20 августа, спутник LINK потерял ориентацию и начал неконтролируемо вращаться. После отмены подъёма обсерватории разработчики намеревались использовать сближение с ней для сбора данных, полезных будущим миссиям обслуживания на орбите. Изначально сама научная программа Swift была рассчитана всего на два года.