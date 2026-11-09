Президент России Владимир Путин поздравил Марию Михайлову, Анжелу Бладцеву, Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с золотыми медалями чемпионата мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине. Глава государства направил спортсменам поздравительные телеграммы, в которых высоко оценил их мастерство и поблагодарил за успешное выступление.

«Поздравляю вас с блестящим выступлением на чемпионате мира по прыжкам на батуте. В синхронных прыжках вы были сильнее, техничнее соперников, продемонстрировали лучшие качества, достойные настоящих чемпионов», — говорится в обращении президента к Дмитрию Нартову и Кириллу Пантелееву.

Отдельные поздравления получили Мария Михайлова и Анжела Бладцева, завоевавшие золото в женских синхронных прыжках. Путин отметил, что спортсменки достойно продолжают традиции отечественной школы прыжков на батуте, и выразил признательность их наставникам.

Президент также обратился к Галине Бегим, победившей в дисциплине «двойной минитрамп». Он подчеркнул, что спортсменка продемонстрировала высокое мастерство и оправдала ожидания тренеров и болельщиков. Всем чемпионкам и чемпионам глава государства пожелал здоровья, благополучия и новых успехов.

Российские батутисты завершили чемпионат мира в китайском Нанкине на первом месте в общем медальном зачёте. На счету сборной шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды. Второй по количеству золотых медалей стала Белоруссия, третьим — Китай. Кроме того, наши соотечественники выиграли общекомандный финал, набрав 64 очка. Серебро досталось хозяевам турнира — китайцам с 59 очками, а бронза — сборной Португалии, заработавшей 56 очков.

Особое значение турнир имел и потому, что российские батутисты впервые с 2019 года выступили на чемпионате мира под национальным флагом. Соревнования проходили с 4 по 8 ноября. В заключительный день россияне выиграли оба финала в синхронных прыжках и командное многоборье, набрав в последнем 64 очка против 59 у китайцев.