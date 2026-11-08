Российские спортсмены Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев стали чемпионами мира по прыжкам на батуте в синхронных соревнованиях. На турнире в китайском Нанкине отечественный дуэт опередил соперников из Великобритании и Белоруссии, завоевав золотые медали.

Россияне Нартов и Пантелеев выиграли золото ЧМ по прыжкам на батуте. Видео © Telegram / Прыжки на батуте России

В финале россияне получили от судей 54,710 балла. Этот результат позволил им занять первую строчку итогового протокола, оставив позади британцев Кори Уокеса и Зака Перзаманоса, которые набрали 53,990 балла.

Бронзовые награды достались белорусскому дуэту Ивана Мельникова и Ивана Литвиновича. Их выступление оценили в 53,030 балла.

Для Нартова и Пантелеева это уже не первая крупная победа за последнее время. В начале октября спортсмены выиграли этап Кубка мира в итальянском Риччоне. Тогда в синхронных прыжках россияне набрали 53,700 балла, обойдя представителей США и Азербайджана.

Чемпионат мира проходит в Нанкине с 4 по 8 ноября. Российская сборная выступает на соревнованиях с национальной символикой. В состав команды вошли 26 спортсменов, которые борются за награды в нескольких дисциплинах.