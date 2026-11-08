Россиянки Бладцева и Михайлова выиграли золото ЧМ по прыжкам на батуте в Китае
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Российские спортсменки Мария Михайлова и Анжела Бладцева завоевали золотые медали чемпионата мира по прыжкам на батуте в синхронных выступлениях. Соревнования проходят в китайском Нанкине.
В финале россиянки получили 50,000 балла, опередив представительниц Великобритании, которые набрали 49,100. Бронзовые награды достались спортсменкам из Китая с результатом 48,410 балла.
Чемпионат мира проходит с 4 по 8 ноября. Российская сборная впервые с 2019 года выступает на мировом первенстве под национальным флагом. Всего в состав команды вошли 26 спортсменов. На данный момент в активе спортсменов из РФ десять медалей (4 золотые, 4 серебряные и две бронзовые).
Накануне Михайлова и Бладцева также стали серебряными призёрами командных соревнований по индивидуальным прыжкам на батуте. Вместе с Анной Корнетской и Анжеликой Алышевой они набрали 19 очков, уступив сборной Китая.
Ранее Life.ru сообщал о победе россиянки Галины Бегим на чемпионате мира в Нанкине. Спортсменка выиграла золото в прыжках на двойном минитрампе с результатом 26,200 балла. Серебро досталось представительнице Новой Зеландии Бронвин Дибб, а бронза — американке Сьюзан Гилл.