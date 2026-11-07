Россиянка Галина Бегим завоевала золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной минитрамп». На соревнованиях в китайском Нанкине спортсменка обошла соперниц из Новой Зеландии и США.

В финале Бегим набрала 26,200 балла. Второе место заняла новозеландка Бронвин Дибб с результатом 25,900 балла. Бронзовую медаль получила американка Сьюзан Гилл, заработавшая 25,000 балла.

Чемпионат мира проходит в Нанкине и завершится 8 ноября. Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на этом турнире под национальным флагом.

Накануне Life.ru сообщал о победе мужской сборной России в командных соревнованиях по двойному минитрампу. Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко набрали 26 очков, опередив команды Португалии и США.

Кроме того, российские спортсменки выиграли командное золото на акробатической дорожке. Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина получили 28 баллов, оставив позади сборные Бельгии и Франции.