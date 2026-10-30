Золото стремительно дешевеет: Цена драгоценного металла рухнула ниже $3900 впервые за год

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex в пятницу, 30 октября, опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию впервые с октября 2025 года. В ходе торгов падение декабрьских фьючерсов превысило 3%, свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 20:25 по московскому времени контракты на поставку золота в декабре дешевели на 139,50 доллара, или 3,46%, до 3891,90 доллара за унцию.

Снижение продолжилось после того, как днём стоимость драгоценного металла преодолела другой значимый рубеж — 3950 долларов за унцию. В 16:07 мск золото торговалось по 3948,3 доллара, теряя 2,06%. Таким образом, к вечеру распродажа заметно ускорилась.

На рынок драгоценных металлов давят опасения по поводу инфляции в США и перспектив повышения процентных ставок. Укрепление доллара и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики снижают привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода. Одновременно инвесторы распродают другие активы, включая акции технологических компаний.

Ранее Life.ru сообщал о падении цены золота ниже 4050 долларов за тройскую унцию впервые с конца июля. Это произошло 22 октября: тогда декабрьские фьючерсы на Comex в ходе торгов дешевели на 2,42%, достигая отметки 4049,5 доллара. Спустя несколько минут котировки немного восстановились, однако последующее снижение привело рынок к новым годовым минимумам.