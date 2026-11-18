В Екатеринбурге победителей конкурса видеороликов о спорте наградили необычными призами. Вместо привычных кубков и медалей участники получили сертификаты на несколько литров разливного пива. Информация следует из фотографий, опубликованных в социальных сетях департамента спорта города.

Речь идёт о конкурсе «ГТО-Марафон: Мужчины в деле!», который проводился в рамках спортивных мероприятий, посвящённых комплексу «Готов к труду и обороне». Участникам старше 18 лет предлагалось снять видео о своих тренировках и рассказать, что для них значит ГТО.

По итогам конкурса жюри выбрало трёх победителей. Ещё одну награду присудили команде в специальной номинации. На опубликованных фотографиях видны сертификаты на пять, семь и десять литров драфтового напитка с логотипом пивного бренда.

Необычные призы вызвали вопросы, поскольку мероприятие было посвящено популяризации здорового образа жизни. В департаменте физической культуры и спорта Екатеринбурга пояснили Ura.ru, что сертификаты предоставил спонсор, а воспользоваться ими можно исключительно для покупки безалкогольной продукции.

Там также подчеркнули, что эти подарки предназначались не участникам фестиваля «Я расту с ГТО!», а взрослым конкурсантам «ГТО-Марафона». Помимо сертификатов, победители получили другие подарки, в том числе сертификаты в барбершоп и термальный комплекс.