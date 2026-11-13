В США сотрудница медицинского учреждения угодила в неловкую ситуацию, решив поздравить ветеранов с праздником. Одному из пациентов, у которого были ампутированы обе ноги, она вручила носки в цветах американского флага. О конфузе девушка с ником Withlove2001 рассказала на Reddit.

По словам американки, всё произошло 11 ноября, когда в стране отмечали День ветеранов. Сотрудница обходила палаты, благодарила бывших военнослужащих за службу и раздавала небольшие подарки. Из-за спешки она практически не задерживалась у пациентов.

В одной из комнат находились сразу два ветерана. Девушка сначала поздравила мужчину, лежавшего ближе к двери, а затем подошла к его соседу и по привычке протянула ему такую же пару красно-бело-синих носков.

Только после этого она осознала, кому именно вручила подарок. У второго пациента были ампутированы обе ноги. Причём, как призналась автор публикации, об этой особенности мужчины она прекрасно знала, но в праздничной суете совершенно забыла.

Сотрудница назвала произошедшее самым неловким моментом за всё время своей работы. Позднее она поделилась историей с коллегами, которые подняли её на смех. При этом о реакции самого ветерана девушка ничего не сообщила.

В комментариях пользователи попытались утешить американку, напомнив, что носки иногда используются и при ношении протезов. Другие предположили, что мужчина мог отнестись к ситуации с юмором.

Ранее Life.ru рассказывал о другом неловком эпизоде во время Дня ветеранов в США. Военнослужащий Томас Иглесиас, нёсший почётный караул у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, сделал замечание сопровождавшим главу Пентагона Пита Хегсета. Кто-то из присутствующих засмеялся возле мемориала, после чего караульный потребовал соблюдать тишину. Позднее Хегсет поддержал его действия и лично вручил военнослужащему награду за добросовестную службу.